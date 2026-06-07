VIDEO / Moto3 utrka u Mađarskoj prekinuta na samom kraju zbog jezivog incidenta

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Vozač Aspara Máximo Quiles trijumfirao je na Velikoj nagradi Mađarske, osmoj utrci sezone u Moto3 kategoriji Svjetskog prvenstva, koja je prekinuta u posljednjem krugu zbog velikog incidenta.

Quiles je drugu godinu zaredom slavio na „Balaton Parku”, ispred Davida Almanse iz Intakta. Njima dvojici se na postolju pridružio vozač Red Bull KTM Ajo momčadi, Alvaro Carpe.

Do incidenta u posljednjem krugu došlo je u borbi za treće mjesto – David Muñoz je neshvatljivo pao sa svog motocikla, koji je potom srušio Briana Uriartea iz Red Bull KTM Ajo momčadi, a na njegov je motor zatim naletio vozač Tech3 Valentin Perrone. Zbog toga je istaknuta crvena zastava, baš u trenutku kada je Quiles slavio pobjedu na ciljnoj ravnini. Srećom, prve informacije govore da su svi vozači bili pri svijesti nakon udesa, no više pojedinosti o njihovom stanju bit će poznato naknadno.

Ono što su kolege sa srpskog Sport Kluba uspjeli saznati na licu mjesta jest da je Perrone dobro, ali Munoza helikopterom prevoze u bolnicu. Nema unutarnjih ozljeda, no mora na detaljnije preglede.

Od starta je poveo Almansa, ispred Quilesa, te su njih dvojica brzo uspjela pobjeći konkurentima, što je potpuno netipično za najslabiju klasu. Vozač Aspara pretekao je sunarodnjaka u sedmom krugu, na polovici utrke odvojio se na više od sekunde prednosti i nakon toga ju je samo povećavao.

Iza njih dvojice veliku su borbu vodili Carpe, Uriarte, Muñoz, Perrone i Ruche Moodley (Riko Salmela), drugi vozač Tech3 momčadi. Iako je sve ukazivalo na foto-finiš, incident koji je izazvao Muñoz odredio je rasplet, budući da je Carpe bio treći na kraju 19. kruga.

Uriarte je bio najbolji među ostalima, ispred Salmele, Adriána Crucesa iz CIP Green Power momčadi, drugog vozača Aspara Marca Morellija i Joséa Riosa iz Snipersa. Top 10 kompletirali su Casey O’Gorman i Adrián Fernández.

Quiles na čelu ukupnog poretka ima 145 bodova, 50 više od Carpea.

Svjetsko prvenstvo nastavlja se Velikom nagradom Češke u Brnu od 19. do 21. lipnja.

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