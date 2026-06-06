VIDEO / Znaju li ovi igrači da igraju prijateljsku utakmicu? Modrićev suigrač zbog udaranja Čileanca dobio crveni karton

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U subotu navečer Portugal je u svojoj prvoj lipanjskoj provjeri pred Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi ugostio Čile koji se nije plasirao na Mundijal. Trebala je to biti prijateljska utakmica, no u nadoknadi prvog poluvremena sve je zaiskrilo. Nakon jednog starta Čileanca na Rafaela Leaa krenulo je naguravanje igrača Milana i mladog Ivana Romana. Nekoliko puta je Portugalac gurnuo Romana u vrat da bi ga na kraju Renato Veiga udario te je Roman ostao ležati na travnjaku. Na kraju Veiga nije kažnjen, no zato su Leao, suigrač Luke Modrića, i Roman zaradili crveni karton te su obje ekipe ostale s deset igrača na travnjaku. Leao je inače najavio odlazak iz Milana ovoga ljeta, ali ovakvi potezi neće mu donijeti simpatije kod mnogih klubova.

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