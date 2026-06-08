Mihael Mikić za SK o Japanu: ‘Ivica Osim tamo je ostavio neizbrisiv trag’

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U osmoj epizodi Mundijal Specijala kojeg vodi Denis Draganović na red je došla skupina F u kojoj igraju Nizozemska, Švedska, Japan i Tunis. Tako je jedan od gostiju našeg Denisa bio i Mihael Mikić, bivši igrač Dinama koji je dobar dio svoje karijere proveo u japanskom nogometu. Tako je on našem Denisu predstavio reprezentaciju Japana.

Mikić je početkom razgovora govorio o japanskoj reprezentaciji da bi se kasnije dotaknuo razvoja njihovih igrača te njihovih liga od kojih su tri sada dobile status profesionalne lige. Na kraju je odgovorio na pitanje o stranim trenerima u japanskoj ligi:

“Pobijedit će onaj trener koji se može prilagoditi njihovoj kulturi i njihovom načinu vođenja ekipe. Nećeš ti tamo ništa postići sa stalnom nervozom, vikanjem pritiskom gdje ćes pokazivati neku agresivnost. Tamo ćeš više napraviti sa znanjem i sposobnošću da ostali treneri mogu učiti od tebe i vidjeti što ti to radiš.

Najbolji primjer su Ivica Osim i Mihajlo Petrović koji su ostavili neizbrisiv trag u Japanu. Upravo je Petrović odgojio toliko trenera da njegova četiri pomoćnika rade u prvoj ligi, a jedan je i izbornik Japana. Moriyasu je bio njegov pomoćnik i naslijedio ga je na klupi Hiroshime gdje je osvojio tri naslova prvaka Japana.

To je utjecaj stranih trenera u Japanu kada momčad napreduje, a ti odgajaš trener koji stvaraju svoju viziju i napreduju.”

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