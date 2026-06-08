Evo koliko će zarađivati suci na Svjetskom prvenstvu

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Silas Schueller DeFodi Images via Guliver Image

Svjetsko prvenstvo samo što nije počelo pa su tako iz stranih medija stigle vijesti o tome koliko će važni akteri tog natjecanja zarađivati.

Riječ je o sucima bez koje nijedna utakmica ne može biti održana. Kako javlja novinar The Timesa Martyn Ziegler, suci na Svjetskom prvenstvu mogli bi zaraditi solidnu svotu novaca.

Naime, za samo sudjelovanje na prvenstvu suci bi mogli dobiti 75 tisuća funti, a oni najbolji, koji doguraju do finala Mundijala zaradit će i do 100 tisuća funti.

To je veća cifra nego na prošlim Svjetskim prvenstvima. Nedavno je u engleskom podcastu Whistleblowers gostovao bivši engleski sudac Mark Clattenburg koji je govorio kako bi cifre na SP-u znale doseći oko 60 i 70 tisuća dolara.

Jedan sudac koji neće uživati ove nagrade je najbolji afrički sudac Omar Abdulkadir Atan. Naime, somalijskom sucu su Sjedinjenje Američke Države zabranile ulazak pa tako on neće suditi na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu iako je proglašen najboljim afričkim sucem za 2025. godinu.