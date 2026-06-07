VIDEO / Eriksen se ponovno srušio: Danski savez otkrio da je pri svijesti, a scene s kraja utakmice su dirljive

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U prijateljskoj utakmici Danske i Ukrajine u Odenseu ponovno smo gledali ružne scene vezane uz Christiana Eriksena. Naime, danski veznjak se prije pet godina srušio na travnjaku u utakmici Europskog prvenstva protiv Finske te je neko vrijeme bio i klinički mrtav. Iako se pričalo o završetku karijere, Danac je nastavio s igrom te je protekle sezone bio član Wolfsburga s kojim je ispao iz lige. Nije imao nikakvih velikih problema do utakmice s Ukrajine kada se u drugoj polovici susreta srušio na travnjaku s istim problemima kao i prije pet godina. Liječnička služba brzo je reagirala te je u 15 minuta uspjela dovesti Eriksena svijesti. Tu informaciju potvrdio je i Danski nogometni savez. Tada je publika reagirala skandiranjem njegovog imena, a na kraju svega toga prekinuta je utakmica te su obje momčadi ostale zagrljene na jednoj polovici terena. Koliko je susret bio emotivan, dovoljno govore i suze suca nakon što je prekinuo susret Danske i Ukrajine.

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