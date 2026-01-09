Slavko Goluža preuzeo hrvatskog drugoligaša

Podijeli :

REUTERS/Marko Djurica via Guliver

Ima novi angažman.

Bivši hrvatski rukometni reprezentativac i izbornik Slavko Goluža (54) novi je trener RK Bjelovara, potvrdio je portal Bjelovar.live.

Na klupi trećeplasirane momčadi 1. HRL Sjever (drugi rang hrvatskog rukometa), Goluža će naslijediti Zlatka Dozana.

Cilj Bjelovara je jasan, to je plasman u Premijer ligu.

Goluža je igrao u Metkoviću, Zagrebu, Veszpremu, Lübbeckeu i PSG-u. Sa Zagrebom je devet puta bio prvak Hrvatske, a dvaput je osvojio Kup europskih prvaka (1992., 1993.). S Metkovićem je osvojio EHF kup 2000.

Za Hrvatsku je upisao više od 200 nastupa, a osvojio je sve najvažnije medalje: Olimpijsko zlato – Atlanta 1996., Atena 2004., zlato na Svjetskom prvenstvu u Portugalu 2003., srebro iz Tunisa 2005. i broncu na EP-u u Portugalu 1994.

Kao izbornik je s Hrvatskom osvojio srebro na SP-u 2009. i broncu na EP-u 2012. i SP-u 2013.

U klupskoj karijeri vodio je PPD Zagreb, Tatran Prešov, Al Qadsiju (Kuvajt) i Varaždin.