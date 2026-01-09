Njemački rukometaši zapeli u Zagrebu zbog vremenskih uvjeta

Podijeli :

Jozo Cabraja / kolektiff

Njemačka rukometna reprezentacija u četvrtak navečer slavila je u zagrebačkoj Areni protiv Hrvatske 32:29 u prijateljskoj utakmici.

Upitan je povratak Nijemaca u domovinu zbog ekstremnih vremenskih uvjeta. Nijemci su se trebali avionom zaputiti prema zračnoj luci u Frankfurtu, odakle bi letjeli za Hannover. No zbog oluje je veliko pitanje hoće li to moći izvesti danas tijekom dana, piše Sport Bild.

“Ne znamo kakva će situacija biti. Sve se može promijeniti u sekundi. Tražimo način kako da odemo kući”, rekao je team manager njemačke reprezentacije Benjamin Chatton za Sport Bild.