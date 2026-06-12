VIDEO / Početak iz snova za BiH: Pogledajte kako su Zmajevi šokirali Kanadu

Dvoboj se igra u Torontu, a za Bosnu i Hercegovinu ovo je prvi nastup na svjetskoj smotri nakon 12 godina.

Kanada, jedan od domaćina turnira uz Sjedinjene Američke Države i Meksiko, traži odgovor nakon ranog zaostatka, dok Zmajevi imaju idealan početak u borbi za važne bodove u skupini.