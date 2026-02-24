Hrvatske hokejašice izgubile na otvaranju Svjetskog prvenstva u Zagrebu

Hrvatske hokejašice na ledu poražene su u dvoboju 1. kola turnira IIIA jakosne skupine Svjetskog prvenstva u Zagrebu od Tajlanda 1:2 (0:0, 1:0, 0:2).
Hrvatice su povele golom Ane Bauman (30), ali su u zadnjoj trećini primile dva gola i izgubile dvoboj.
U ostalim susretima Turska je svladala Srbiju s 4:2, a Rumunjska je bila bolja od Bugarske s 5:1.
Hrvatska u utorak igra s Bugarskom, a samo prvoplasirani iz naše skupine prolazi u viši rang, dok posljednja ekipa ispada.
