Hrvatske hokejašice izgubile na otvaranju Svjetskog prvenstva u Zagrebu

Foto: Hrvatski savez hokeja na ledu

Hrvatske hokejašice na ledu poražene su u dvoboju 1. kola turnira IIIA jakosne skupine Svjetskog prvenstva u Zagrebu od Tajlanda 1:2 (0:0, 1:0, 0:2).

Hrvatice su povele golom Ane Bauman (30), ali su u zadnjoj trećini primile dva gola i izgubile dvoboj.

U ostalim susretima Turska je svladala Srbiju s 4:2, a Rumunjska je bila bolja od Bugarske s 5:1.

Hrvatska u utorak igra s Bugarskom, a samo prvoplasirani iz naše skupine prolazi u viši rang, dok posljednja ekipa ispada.