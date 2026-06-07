Knightsi poveli 2:1, a postignut je i najbrži hat-trick u povijesti NHL finala

U trećoj utakmici finala NHL lige hokejaši Las Vegas Golden Knightsa su na svom ledu svladali Carolina Hurricanes nakon dva produžetka 5:4 i poveli s 2:1 u pobjedama.

Četvrta utakmica ovogodišnjeg velikog finala će se igrati u srijedu po srednjoeuropskom vremenu također u Las Vegasu.

Junak večeri u T-Mobile Areni bio je domaći igrač Shea Theodore, koji je postigao “zlatni” gol u petoj minuti i 38 sekundi drugog produžetka.

Bila je to prava poslastica s devet golova. Domaći Golden Knightsi već su vodili s prednošću od 4:0 i sva četiri gola u drugoj trećini, ali gosti su se vratili iz ponora u posljednjoj trećini regularnog dijela i postigli četiri gola zaredom, izjednačili rezultat i izborilii produžetke.

Prvi gol na utakmici postigao je Tomaš Hertl, a zatim je Mitch Marner postigao i ​​najbrži hat-trick u povijesti NHL finala u drugoj trećini s tri uzastopna gola u roku od samo šest minuta. Marner je nadmašio 69 godina star rekord Mauricea Richardsa od tri gola.

Carolina je zatim u trećoj trećini izvela veliki preokret, a Jordan Martinook, Taylor Hall, Jordan Staal i Andrey Svečnikov zabili su golove.Hurricanesi su postali druga momčad u povijesti Stanley Cupa koja je prevladala zaostatak od četiri gola u jednoj utakmici. New York Rangersi su to učinili u prvoj utakmici finala 1972., ali su potom izgubili od Boston Bruinsa u regularnom dijelu.

Domaći vratar Carter Hart obranio je 29 udarac za Vegas, a gostujući Frederik Andersen primio je četiri gola iz 16 udaraca u prve dvije trećine. Na golu ga je zamijenio Brandon Bussi, koji je za Carolinu obranio 18 od 19 udaraca.