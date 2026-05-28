Preminuo Claude Lemieux, četverostruki osvajač Stanley Cupa

Foto: Hockey Canada

Četverostruki osvajač Stanley Cupa, Kanađanin Claude Lemieux preminuo je u dobi od 60 godina, objavili su u četvrtak Montreal Canadiensi.

Vijest je potvrdila i Udruga bivših igrača NHL-a, ali nije otkrila uzrok smrti.

Lemieux je tijekom karijere osvojio četiri naslova Stanley Cupa, uključujući dva s New Jersey Devilsima (1995., 2000.), te po jedan u dresu Montreal Canadiensa (1986.) i Colorado Avalanchea (1996).

Jedan je od tek 11 igrača u povijesti koji su Stanley Cup osvojili s s najmanje tri različite momčadi.

Lemieux je igrao i za Phoenix Coyotese, Dallas Starse, te San Jose Sharkse sakupivši ukupno 21 sezonu u NHL-u.

Upisao je 1.215 nastupa u regularnoj sezoni sakupivši 786 bodova (379 golova, 407 asistencija) i 1.777 kaznenih minuta, te 234 nastupa u doigravanju, uz 158 bodova (80 golova, 78 asistencija) i 529 kaznenih minuta.

“Danas je mračan dan za Canadiense i cijelu hokejašku zajednicu. Želim izraziti svoju najiskreniju i najdublju sućut Claudeovoj obitelji i voljenima,” kazao je Geoff Molson, vlasnik i izvršni direktor Groupe CH.

“Bio je žestoki natjecatelj, bio je neumoljiv, hrabar i uporan ⁠igrač koji je vodio momčad do najviših počasti. ⁠Utjelovio je samu bit igrača Montreal Canadiensa. Danas tugujemo za preranom smrću jednog od naših prvaka. Naše misli su s njegovom obitelji na ovaj težak dan,” dodao je.

U ponedjeljak je Lemieux pozdravio publiku u Montrealu noseći baklju u Bell Centru prije početka treće utakmice finala Istočne konferencije protiv Carolina Hurricanesa.