Carolina prvi put nakon 20 godina u finalu NHL-a, tamo ih čekaju Vegas Golden Knightsi

Carolina Hurricanes su se plasirali u finale Stanley Cupa prvi put u 20 godina nakon što su u petoj utakmici finala Istočne konferencije pobijedili Montreal Canadiense u Raleighu sa 6-1.

Hurricanes su seriju dobili rezultatom 4-1 i sada ih u finalu Stanley Cupa, koje počinje u utorak u Raleighu, čekaju Vegas Golden Knights koji je u finalu Zapadne konferencije eliminirao Colorado Avalanche.

Hurricanesi, koji su izgubili u finalima konferencije 2019., 2022. i 2024., sada kreću u osvajanje Kupa prvi put od 2006. Izgubili su samo jednu utakmicu na putu do finala Stanley Cupa.

Taylor Hall, Logan Stankoven Jackson Blake, Seth Jarvis, Eric Robinson i Shayne Gostisbehere zabili su golove za Carolinu, a vratar Frederik Andersen imao je 23 obrane.

Jedini strijelac za Canadiense bio je Cole Caufield, a vratar Montreala Jakub Dobes obranio je 24 udarca prema golu Montreala.

Baš kao i u četvrtoj utakmici, domaćini su iskoristili prvu trećinu s tri gola za odskočnu dasku do pobjede.

Hall je zabio prvi gol neposredno prije sredine prve četvrtine, Stankoven je udvostručio vodstvo šest minuta kasnije, a Robinson je zaključio dominantnu četvrtinu iskoristivši priliku iz kontranapada. Blake je povećao prednost na četiri gola u osmoj minuti druge trećine, a Gostisbehere je po