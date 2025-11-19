Zeleno svjetlo iz UEFA-e: Barca se vraća na Camp Nou!

Podijeli :

Svi su uvjeti zadovoljeni i Europska nogometna organizacija je dozvolila naš povratak na Camp Nou, objavio je nogometni klub Barcelona tijekom srijede.

Ova je objava došla samo dva dana nakon što je Barcelona najavila povratak na svoj kultni stadion i gdje će se u subotu, nakon čak dvije i pol godine čekanja, odigrati utakmica. U pitanju je ogled 13. kola La Lige protiv Athletica iz Bilbaa.

Ranije je Barcelona nekoliko puta odgađala povratak, a renoviranje stadiona je i dalje u tijeku. No, omogućeno je da 45.000 gledatelja može nesmetano pratiti utakmice i da su svi ostali sigurnosni uvjeti zadovoljeni. Nakon potpune rekonstrukcije kapacitet stadiona bit će 105.000 gledatelja.

U sklopu šestog kola Lige prvaka tako će Barcelona na Camp Nou dočekati Eintracht iz Frankfurta, a utakmica se igra 9. prosinca. Prije toga Barcelona će odraditi gostovanje u Londonu kod Chelseaja, a dosad je Barcelona u Ligi prvaka ostvarila dvije pobjede uz jedan remi i jedan poraz.

Barcelona, ​​koja je još uvijek u financijskim gubicima i to uglavnom zbog kašnjenja u obnovi, nasušno treba prihode koje generira Camp Nou kako bi ponovno uspostavila stabilnost. Barcelona je procijenila da će trošak obnove stadiona iznositi oko 1.5 milijarde eura.

Od početka sezone 2023./24. Barcelona je svoje domaće utakmice igrala na olimpijskom stadionu Montjuic ili na klupskom stadionu Johan Cruyff.