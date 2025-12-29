Veznjak Bayerna odlazi u Premier ligu?

Reprezentativni veznjak Bayerna Leon Goretzka (30) mogao bi u zimskom prijelaznom roku pojačati londonski Tottenham, objavili su britanski mediji.

Ove sezone Goretzka niti u jednoj od šest utakmica Lige prvaka nije bio u početnoj postavi, dok ga u Bundesligi trener Vincent Kompany često mijenja nakon sat vremena igre.

Trener Spursa Thomas Frank smatra da bi njemački veznjak bio odlično rješenje za probleme u veznom redu, a mediji tvrde da je i Goretzka otvoren za nove izazove. Povoljna okolnost kad je u pitanju potencijalni transfer u engleski klub je činjenica da Goretzki na kraju ove sezone ističe ugovor s Bayernom.

Goretzka je za njemačku reprezentaciju u 67 nastupa upisao 15 golova i 12 asistencija, a bio je vrlo važan član “Elfa” i u kvalifikacijama za SP 2026.