16-godišnji njemački ‘wunderkind’ odabrao Leverkusen umjesto svjetskih velikana

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xSebastianxRäppold/MatthiasxKochx via Guliver Image

Bayer Leverkusen je osigurao dolazak 16-godišnjeg veznjaka Kenneta Eichhorna, jednog od najperspektivnijih mladih nogometaša u Njemačkoj, iz Herthe. Iako su za njega bili zainteresirani brojni ugledni klubovi iz Njemačke i Engleske, odlučio je karijeru nastaviti u Leverkusenu, navodi The Athletic.

Eichhorn se smatra velikim talentom svoje generacije te ga mnogi uspoređuju s mladim Tonijem Kroosom. Tijekom sezone 2025./26. izborio je mjesto u prvoj momčadi Herthe i skupio 17 nastupa u 2. Bundesligi. Također je nastupao za njemačke mlađe reprezentativne selekcije do uzrasta U-17.

Ključnu ulogu u njegovu dovođenju imali su izvršni direktor Bayera Simon Rolfes i sportski direktor Kim Falkenberg, koji su uspješno vodili pregovore daleko od medijske pozornosti. S obzirom na snažnu konkurenciju, njihov uspjeh smatra se značajnim postignućem za klub.

Transfer će biti realiziran aktiviranjem otkupne klauzule vrijedne između osam i devet milijuna eura, a mladi veznjak trebao bi potpisati ugovor do 2031. godine. Prema Transfermarktu, njegova tržišna vrijednost procjenjuje se na oko 20 milijuna eura.

U utrci za njegov potpis Bayer je nadmašio klubove poput Bayerna, Borussije Dortmund i Liverpoola. Posebno je zanimljivo da Leverkusen nije mogao ponuditi trenutačni nastup u Ligi prvaka, što dodatno naglašava uvjerljivost njihove sportske vizije.

Prema informacijama njemačkih medija, Bayern je na kraju odustao od transfera nakon što je nadzorni odbor procijenio da bi ukupni troškovi bili previsoki. Odluka je razočarala sportske direktore Maxa Eberla i Christopha Freunda te trenera Vincenta Kompanyja, koji su snažno zagovarali njegov dolazak.

Prema navodima podcasta “Bayern-Insider”, Bayern je organizirao i diskretan sastanak s Eichhornom u hotelu Vier Jahreszeiten prije polufinala Lige prvaka protiv Paris Saint-Germaina. Tom su mu prilikom klupski čelnici i Kompany predstavili plan razvoja i razloge zbog kojih su ga željeli dovesti, no unatoč njihovim naporima, uprava kluba na kraju nije odobrila posao.