Bayer Leverkusen ima novog trenera

Bundesliga 4. lip 202613:20 0 komentara
JoaquimxAraujo via Guliver

Carles Martínez Novell novi je trener Bayera iz Leverkusena.

Bayer se tako vraća trenerima iz Španjolske. Pozitivna iskustva s Xabijem Alonsom, ali i manje uspješne epizode koje su uslijedile nakon njegova odlaska, utjecale su na odluku kluba da ponovno angažira španjolskog stručnjaka.

Riječ je o dosadašnjem treneru Toulousea Carlesu Martínezu Novellu. Trener koji se školovao u poznatoj La Masiji i radio u Barceloni bio je i izbornik kuvajtske U-20 reprezentacije.

U Toulouseu je od 9. prosinca 2022., a mjesto glavnog trenera preuzeo je u lipnju 2023. Kao pomoćni trener bio je dio stručnog stožera koji je klub doveo do osvajanja francuskog Kupa.

Tijekom tri godine na klupi Toulousea vodio je momčad u 120 utakmica te ostvario učinak od 41 pobjede, 34 remija i 45 poraza.

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