Poznato tko će suditi Dinamu protiv Genka na Maksimiru

Dinamo u četvrtak u 18.45 sati na Maksimiru igra prvu utakmicu nokaut faze Europa lige.
U Zagreb stiže belgijski Genk. Poznato je i tko će suditi u tom susretu; bit će to sudačka postava iz Turske na čelu s Umutom Melerom.
Glavni sudac bit će Umut Meler, a pomagat će mu sunarodnjaci Abdullah Özkara i Ibrahim Caglar Uyarcan. Meler je nedavno dijelio pravdu na utakmici između Crne Gore i Hrvatske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.
Dinamu je posljednji put sudio 18.2.2021. u uzvratnoj utakmici šesnaestine finala Europa lige, kada su Plavi s 1:0 svladali Krasnodar.
