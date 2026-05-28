Gotovo pola lige iduće sezone igrat će Europu

Podijeli :

AP Photo/Ebrahim Noroozi via Guliver

Europska sezona je pri kraju, ostalo je još samo veliko finale Lige prvaka između PSG-a i Arsenala u Budimpešti koje će se igrati u subotu od 18 sati.

Prije finala Lige prvaka dobili smo dva pobjednika europskih natjecanja koji su dio Premier lige: Aston Villa osvojio je Europsku ligu te Crystal Palace Konferencijsku.

POVEZANO VIDEO / Pogledajte gol kojim je Sosin Crystal Palace osvojio Konferencijsku ligu

Koliko su engleski klubovi dominantni ove sezone, govori podatak da će u idućoj europskoj sezoni imati čak devet klubova u europskim natjecanjima, gotovo pola lige.

Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa i Liverpool su u Ligi prvaka, Bournemouth, Sunderland i Crystal Palace u Europskoj ligi te Brighton u Konferencijskoj.

A na tom popisu nema Chelseaja, osvajača dvije Lige prvaka i branitelja Konferencijske lige.