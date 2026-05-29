Izborili su plasman u Europa ligu, ali i dalje ostaju drugoligaši

Luis Loureiro Ball Raw Images PT via Guliver

Torreense je osvajanjem Kupa Portugala nakon senzacionalne pobjede nad Sportingom ispisao jednu od najljepših nogometnih priča ove sezone.

Autsajder je podigao trofej i čak izborio plasman u Europsku ligu, ali nekoliko dana kasnije nije se uspio plasirati u elitni razred portugalskog nogometa.

Doigravanje za plasman u prvu ligu donijelo je veliku dramu između Torreensea i Casa Pije. Prva utakmica doigravanja, odigrana u Torres Vedrasu, završila je miroljubivo – 0:0. Dvoboj je protekao u vrlo tvrdoj i opreznoj igri, uz mnogo tenzije i malo prigoda.

Uzvrat u Rio Maioru donio je puno više uzbuđenja, a Casa Pia je slavila s 2:0 i tako izborila ostanak u Primeiri. Klub iz Lisabona uspio je iskoristiti iskustvo igranja u najjačem razredu i presuditi u ključnim trenucima dvomeča.

Za Torreense je ovo bila povijesna prilika da se nakon više od tri desetljeća vrati u najjači rang portugalskog nogometa. Klub iz Torres Vedrasa posljednji je put igrao u Primeiri još u sezoni 1991./92., a ove je godine privukao veliku pozornost odličnim partijama u Drugoj ligi i senzacionalnim osvajanjem Kupa Portugala.

S druge strane, Casa Pia je kroz doigravanje pokušavala spasiti sezonu nakon vrlo loše završnice prvenstva. Klub je tijekom sezone promijenio nekoliko trenera te je tek kroz doigravanje uspio osigurati ostanak među najboljima.