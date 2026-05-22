Finale Europske lige u Srbiji? U utrci za domaćinstvo su još četiri zemlje

AP Photo/Emrah Gurel via Guliver

Finale Europske lige u sezoni 2028./2029. moglo bi se igrati u Beogradu.

Vlada Srbije dala je suglasnost Nogometnom savezu Srbije za podnošenje kandidature za domaćinstvo finala.

Pričalo se o tome i ranije, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić još je prije dvije godine, na svečanosti kojom je obilježen početak izgradnje Nacionalnog stadiona u Surčinu, najavio da bi Srbija mogla dobiti organizaciju finala Europske lige 2028. godine.

No u susjedstvu će imati ozbiljnu konkurenciju jer su u igri još četiri zemlje.

Francuska je prijavila dva stadiona – Park prinčeva u Parizu i Groupama stadion u Lyonu. Tu je i Italija, odnosno Juventusov stadion u Torinu, dok Rumunjska želi finale dovesti na Nacionalnu arenu u Bukureštu.

Kandidaturu je podnijela i Turska, koja je bila domaćin finala i ove sezone, kada se igralo na Bešiktaševu stadionu u Istanbulu. Za 2029. godinu Turska je prijavila stadion u Ankari.