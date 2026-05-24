Hajduk u prvom pretkolu može izvući srpski klub: UEFA bi to mogla zabraniti

Podijeli :

Hajduk.hr / Robert Matić

Hajduk iza sebe ima sezonu koja nije ispunila očekivanja velikog dijela navijača. Ipak, zahvaljujući tome što je Dinamo osvojio dvostruku krunu, splitski klub će sljedeću europsku kampanju započeti od prvog pretkola Europske lige. To znači da Hajduk ima određenu sigurnosnu mrežu jer bi, u slučaju ispadanja, natjecanje nastavio u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

Među mogućim protivnicima nalaze se islandski Vestri, irski Derry City, slovenski Aluminij, rumunjska Universitatea Cluj, slovačka Žilina te srpska Vojvodina. Upravo bi potencijalni susret Hajduka i Vojvodine izazvao veliko zanimanje u regiji zbog povijesti klubova i navijačkog naboja koji bi pratio takav ogled.

No, još nije poznato hoće li UEFA uopće dopustiti mogućnost tog dvoboja već u ovoj fazi natjecanja. Prije ždrijeba postoji opcija podjele klubova u manje skupine, primjerice dvije grupe s po tri momčadi, čime bi se Hajduk i Vojvodina mogli razdvojiti.

This depends on whether UEFA will use draw subgroups in 🟠 UEL Q1 or not. If there ARE subgroups, 🇭🇷 Hajduk and 🇷🇸 Vojvodina will almost certainly be put into separate ones. If there are NO subgroups, then it’s fair game. This season there were 2 subgroups in UEL Q1, but… https://t.co/2LAb80PEGm — Football Meets Data (@fmeetsdata) May 24, 2026

Prema sadašnjim procjenama, ako UEFA odluči formirati podskupine, vrlo je izgledno da bi hrvatski i srpski predstavnik završili u različitim dijelovima ždrijeba, što bi automatski onemogućilo njihov međusobni susret.

S druge strane, ako podskupina ne bude, ždrijeb će biti potpuno otvoren pa bi regionalni okršaj postao realna mogućnost.

Podsjetimo, ove sezone u prvom pretkolu Europske lige postojale su dvije podskupine jer je u ždrijebu sudjelovalo 16 klubova. U sezoni 2024./25., kada ih je bilo 12, takva podjela nije korištena. Iduće sezone ponovno će sudjelovati 12 klubova, ali to ne znači da UEFA neće promijeniti pristup i ipak organizirati podskupine, što bi moglo presuditi hoće li doći do potencijalno vrlo zanimljivog regionalnog dvoboja.