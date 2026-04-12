Nekadašnji osvajač španjolske lige prije pet godina je bio na pragu četvrte lige, a sada su blizu povratka u elitu

martalopez_sportinggijon_deportivo_2526_2_2 via Guliver Image

U 35. kolu španjolske druge lige (La Liga 2) neki rezultati išli su na ruku legendarnom klubu Deportivo la Coruni. Iako je osvajač španjolske lige iz 1999./2000. godine remizirao s Huescom na gostovanju, skočili su na drugo mjesto koje vodi u elitni rang.

Razlog za to je poraz Almerije, čiji je novi suvlasnik Cristiano Ronaldo, od Racing Santandera. Klub iz Andaluzije upisao je visoki 5:1 poraz od prvoplasiranog kluba iz Kantabrije te su ispustili drugo mjesto La Lige 2.

Iako Almeria ima isto bodova kao i Deportivo la Coruna, imaju lošiji međusobni omjer jer su upisali remi i poraz. Tako je sedam kola prije kraja Deportivo skočio na drugo mjesto. No, daleko je sve od riješenog jer petog Burgosa i drugog Deportiva dijeli tek jedan bod. Jedino je vodeći Racing odmaknuo jer je on pobjedom od 5:1 došao do 65 bodova te ima četiri boda više od Deportiva.

Deportivo je inače iz La Lige ispao u sezoni 2017./2018. godine da bi 2020./2021. nakon promjene sustava natjecanja umalo pao u četvrtu ligu. Ispadanje su izbjegli za samo jedan bod. Svoju promociju u drugu ligu čekali su do kraja sezone 2023./2024., a sada u drugoj sezoni u La Ligi 2 imaju priliku izboriti povratak u elitu.

Deportivo je inače jedan od rijetkih klubova koji su uz Barcelonu i Real Madrid osvajali La Ligu. Osim njih, to je pošlo za rukom Atletico Madridu, Athletic Bilbau, Valenciji, Real Sociedadu, Sevilli te Real Betisu. Svoju titulu Deportivo je osvojio u sezoni 1999./2000.