Kompany hvali Vuškovića uoči okršaja s HSV-om: ‘Samo neka ne odigra dobro protiv nas’

Višestruki prvaci Njemačke Bavarci navodno pomno prate razvoj hrvatskog 18-godišnjeg stopera, Luke Vuškovića, piše HNA.de.
Vuškovića hvali i trener Bayerna, Vincent Kompany.
“On je veliki talent, a razvoj u Bundesligi idealan je za mladog stopera. To je teška liga, morate biti fizički jaki. Važna uloga koju ima u HSV-u je savršena za njega”, izjavio je Kompany uoči današnje utakmice pa dodao:
“Treba samo slušati svoje dobre trenere i ne mora raditi ništa više. Nadam se samo da neće odigrati dobro protiv nas ovog vikenda.”
Trenutna tržišna vrijednost Luke Vuškovića procjenjuje se na 40 milijuna eura.
