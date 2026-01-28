Atletico u pregovorima s Bayernom, dovode veznjaka?

Sportski direktor Atletico Madrida Mateu Alemany otputovao je u Muenchen na pregovore s Bayernom u vezi transfera veznjaka Leona Goretzke, objavili su španjolski mediji.

Atletico je u potrazi za veznjakom nakon što je u siječnju prodao Conora Gallaghera londonskom Tottenhamu. Zbog toga su pažnju usmjerili na Goretzku, kojemu u lipnju ističe ugovor s Bayernom .

Mediji tvrde da njemački klub traži 20 milijuna eura odštete za Goretzku, što u Atleticu smatraju previsokom cijenom s obzirom da mu ugovor ističe za pet mjeseci.

Goretzka je u Bayern stigao 2018. iz Schalkea i za bavarski je klub odigrao 292 utakmice, postigavši 47 pogodaka i 48 asistencija. Ove sezone je u Bundesligi standardni prvotimac, ali u Ligi prvaka niti jednom nije bio u početnoj postavi, te je skupio mizernih 61 minutu igre.

Za njemačku reprezentaciju je u 67 nastupa postigao 15 golova.

