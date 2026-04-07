Garcia radi promjene za gostovanje u Puli, prelomio je i oko Livaje

U 28. kolu SuperSport HNL-a nogometaši Hajduka danas (18 sati) gostuju na Aldo Drosini kod Istre 1961.
Istra i Hajduk ove sezone odigrali su tri utakmice. U prve dvije slavili su Splićani, na Poljudu početkom kolovoza 2:1, dok je u listopadu u Puli bilo 3:0. Istra je u prvom kolu nastavka sezone slavila na Poljudu s 2:1.
Gonzalo Garcia morat će napraviti neke promjene u početnih 11. Zbog problema s ozljedama nema Šimuna Hrgovića i Ante Rebića, što znači da će na lijevom beku biti iskusni Dario Melnjak, dok bi izostanak nekadašnjeg reprezentativca mogao u prvu postavu vratiti Michelea Šegu.
Zbog ozljede gležnja nema ni Luke Hodaka, a već duže vremena nema ni Ivice Ivušića. Od utakmice s Istrom na Poljudu izvan pogona je i Iker Almena. Prvi put će protiv svoje bivše momčadi zaigrati Dario Marešić.
Prema svemu sudeći, sastav Bijelih bi u Puli mogao izgledati ovako:
Silić – Sigur, Marešić, Šarlija, Melnjak – Pajaziti, Krovinović – Brajković, Pukštas, Šego – Livaja
