Garcia radi promjene za gostovanje u Puli, prelomio je i oko Livaje

Vojko Basic CROPIX via Guliver

U 28. kolu SuperSport HNL-a nogometaši Hajduka danas (18 sati) gostuju na Aldo Drosini kod Istre 1961.

Istra i Hajduk ove sezone odigrali su tri utakmice. U prve dvije slavili su Splićani, na Poljudu početkom kolovoza 2:1, dok je u listopadu u Puli bilo 3:0. Istra je u prvom kolu nastavka sezone slavila na Poljudu s 2:1.

Gonzalo Garcia morat će napraviti neke promjene u početnih 11. Zbog problema s ozljedama nema Šimuna Hrgovića i Ante Rebića, što znači da će na lijevom beku biti iskusni Dario Melnjak, dok bi izostanak nekadašnjeg reprezentativca mogao u prvu postavu vratiti Michelea Šegu.

POVEZANO Garcia otkrio kakvo je stanje u momčadi pred okršaj s Istrom: ‘On je također upitan’ Istra se ne boji, a Garcia je svjestan težine zadatka: ‘Mogla bi biti noćna mora’

Zbog ozljede gležnja nema ni Luke Hodaka, a već duže vremena nema ni Ivice Ivušića. Od utakmice s Istrom na Poljudu izvan pogona je i Iker Almena. Prvi put će protiv svoje bivše momčadi zaigrati Dario Marešić.

Prema svemu sudeći, sastav Bijelih bi u Puli mogao izgledati ovako:

Silić – Sigur, Marešić, Šarlija, Melnjak – Pajaziti, Krovinović – Brajković, Pukštas, Šego – Livaja