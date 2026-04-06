Garcia otkrio kakvo je stanje u momčadi pred okršaj s Istrom: ‘On je također upitan’

Robert Matić / Hajduk.hr

Trener Hajduka Gonzalo Garcia najavio je susret s Istrom (utorak, 18 sati) u sklopu 28. kola HNL-a.

Trener Garcia pojasnio je situaciju sa Šimunom Hrgovićem, koji je imao problema s koljenom nakon nastupa za U-21 reprezentaciju.

“Hrgović je imao nekih problema, ali nije ozlijeđen. Vratio se nakon važne akcije za mladu reprezentaciju.

POVEZANO Hajduk ima novog sportskog direktora?

On je jedan od igrača kojima smo ove sezone razvili kapacitete i drago nam je zbog toga, kao i zbog činjenice da puno naših igrača nastupa za reprezentacije. On je dobro, ali moramo voditi računa o našim igračima”, izjavio je Garcia, dajući naslutiti da bi standardni lijevi bek mogao dobiti poštedu.

Nije samo Hrgović upitan.

“Almena i Hodak i dalje su izvan pogona. Rebić je također upitan, dobio je udarac na posljednjem treningu i o njegovu nastupu odlučit ćemo pred samu utakmicu”, dodao je trener Hajduka.

Prisjetio se posljednjeg okršaja s Istrom na domaćem terenu kad su ostali bez bodova.

“Stvarali smo prilike, a oni su zabili dva gola iz dvije šanse. To nam se ovog puta ne smije ponoviti. Želimo nametnuti svoj tempo igre i uzeti tri boda. Neće biti lako, pogotovo jer smo bili bez mnogih reprezentativaca, ali moramo se prilagoditi i pronaći put do pobjede”, rekao je Urugvajac.

Reprezentativna stanka im je godila.

“Da, imali smo duži odmor. Nismo na to navikli, ali pauza nam je dobro došla. Igrači su trenirali jako dobro i atmosfera je i dalje sjajna”, kazao je Garcia.