Istra se ne boji, a Garcia je svjestan težine zadatka: ‘Mogla bi biti noćna mora’

Podijeli :

Tom Dubravec CROPIX via Guliver

Hajduk u utorak od 18 sati gostuje kod Istre u susretu 28. kola SHNL-a.

Susret je najavio sadašnji trener Hajduka Gonzalo Garcia.

“Očekujemo tešku utakmicu. Imali smo dužu pauzu jer igramo tek u utorak, što nam je omogućilo da igračima damo više slobodnih dana, a mislim da su to i zaslužili. Važno je vratiti se poslu i biti pripremljeni. Čeka nas dug put, ali trenirali smo dobro i atmosfera je dobra. Znamo da je u Puli uvijek teško i moramo biti fokusirani od prve sekunde”, rekao je i dodao kako je svjestan težine zadatka:

“Istra je momčad kojoj ne treba puno da zabije. Vidjelo se to i u utakmici na Poljudu kada su nas pobijedili. Imali smo osjećaj da smo zaslužili pobijediti, ali oni su zabili dva gola u deset minuta.

Nogomet je odličan, to se dogodi. Ako od prve minute ne budemo na nivou, jasno nam je da bi to mogla biti noćna mora. Svaki put moramo izgledati kako želimo, u skladu s planom za utakmicu”.

Susret je najavio i trener Istre Oriol Riera:

“Sretni smo što se prvenstvo nastavlja i jedva čekamo utakmicu. Odradili smo jako dobra dva tjedna treninga, pokušali smo se pripremiti na najbolji mogući način, vratiti se u natjecateljski ritam što nije lako s dugom pauzom.

“Bitno je da sutra budemo svoji i odradimo sve na čemu smo radili posljednja dva tjedna, da budemo u najboljem mogućem natjecateljskom raspoloženju. Trebamo otežati protivniku. Nemamo se čega bojati i nemamo što izgubiti, trebamo pokazati jako dobar intenzitet i sve će doći.”