Lijepa gesta – Celta na odlasku iz Zagreba poslala poruku Dinamu na hrvatskom

Celta je u četvrtak navečer rastužila Dinamovu obitelj, ali je na odlasku iz hrvatske metropole ostavila dašak gospoštine.
U 4. kolu Europa lige Celta je na Maksimiru porazila Dinamo 3:0 i navukla dosta sivih oblaka nad sve kojima je plava boja u krvi.
Netom nakon završetka susreta, Celta je na svom službenom Instagram profilu objavila fotografije Iaga Aspasa s Arberom Hoxhom te Borje Iglesiasa s Monsefom Bakrarom, uz poruku koju su započeli hrvatskom riječju “hvala”, a onda na engleskom jeziku nastavili:
“Hvala na dobrodošlici, Dinamo. Želimo vam sve najbolje u ostatku sezone”, poručili su iz Celte Vigo na službenim kanalima.
Celta Vigo nakon četiri odigrana kola ima devet bodova, nalaze se na visokom četvrtom mjestu ljesvice, dok je Dinamo pao na 12. mjesto.
