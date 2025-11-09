Majer ostao bez trenera nakon samo 10 utakmica: ‘Odluka nije bila laka’

Vodstvo njemačkog bundesligaša Wolfsburga uručilo je otkaz nizozemskom treneru Paulu Simonisu (40) nakon svega 10 utakmica, objavio je klub u čijim redovima igra hrvatski reprezentativac Lovro Majer.

Simonis je preuzeo Wolfsburg u lipnju nakon što je s nizozemskim klubom Go Ahead Eagles osvojio nizozemski Kup.

VIDEO / Obrana sezone u Bremenu, Werder u 10 minuta preokrenuo protiv Wolfsburga!

Međutim, na klupi njemačkog sastava nije se iskazao. U 10 kola “Vukovi” su upisali šest poraza i trenutačno se nalaze na 14. mjestu s osam bodova.

“Odluka nije bila laka. Međutim, u nogometu se na kraju krajeva sve vrti oko rezultata i bodova, a razvoj u posljednjih nekoliko tjedana nije išao onako kako smo željeli,” rekao je sportski direktor Wolfsburga Peter Christiansen.

Momčad će privremeno preuzeti trener U-19 ekipe Daniel Bauer.

