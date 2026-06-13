Graf: Financije nisu razlog rastanka s Rebićem, s Livajom ne razgovaramo o produljenju ugovora

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Robert Matić / Hajduk.hr

Prva momčad Hajduka u ponedjeljak započinje pripreme za sezonu 2026./27. Splitski klub iza sebe ima sezonu u kojoj je završio na drugom mjestu SuperSport HNL-a, s 18 bodova zaostatka za prvakom Dinamom.

Uoči početka priprema, sportski direktor Hajduka, Robert Graf, održat će konferenciju za medije koja počinje u 10 sati. Tom će prilikom predstaviti plan priprema, ciljeve za novu sezonu te aktualnosti vezane uz momčad i prijelazni rok.

Hajduk tako ulazi u novu natjecateljsku godinu s ambicijom da smanji zaostatak za vodećima i ponovno se uključi u borbu za naslov prvaka.

U prvom tjednu priprema igrači će pod vodstvom trenera Gonzala Garcije trenirati na Poljudu, a zatim momčad 22. lipnja putuje na Bled gdje će se zadržati do 1. srpnja. Odigrat će ondje tri pripremne utakmice:

23. lipnja – Shkendija

27. lipnja – LNZ Cherkasy

1. srpnja – Celje

Ovdje ste gotovo dva mjeseca. Kakvi su vaši dojmovi? Jeste li bolje upoznali klub, zajednicu, ljude i navijače?

Navijače nisam toliko, ali klub jesam. Puno je izazova i stvari koje se mogu poboljšati. Ima i procesa koje bismo željeli promijeniti, ali svima govorim isto. U nogometu je 95 posto problema zapravo isto. Pitanje je samo prilagodbe. To su problemi, ali to je dio posla. Ništa izvanredno.

Jeste li naučili koju hrvatsku riječ?

Već sam počeo s lekcijama. Imam privatnog učitelja, tako da učim.

Stigli ste na kraju prošle sezone. Završili smo drugi. Što mislite o tome?

Ne želim govoriti o cijeloj sezoni jer nisam bio ovdje. Ne bi bilo pošteno. Ali mislim da je momčad u nekim stvarima napredovala, posebno prema naprijed. No još ima stvari koje treba popraviti. Na kraju se nismo plasirali u Europu. Ispali smo iz Hrvatskog kupa i nismo osvojili naslov. Zato bih rekao da sezona nije bila savršena, ali barem daje nadu za budućnost. Da, moramo gledati naprijed.

Hajduk počinje pripreme za dva dana, prvo Poljud, zatim Slovenija. Možete li reći nešto više?

U ponedjeljak dolazi najmanje šesnaest igrača, jer ih je mnogo u reprezentacijama. Ostalih osam igrača s reprezentativnih obveza priključit će nam se 18. lipnja. Prvi tjedan bit će prilično intenzivan, dvanaest treninga u šest dana.

Zatim idemo u Sloveniju na prijateljske utakmice i pripremu za prvu europsku utakmicu 9. srpnja. Dogovorili smo tri utakmice, a moguće je da ćemo odigrati i četiri. Ovisit će o broju igrača i ozljedama. Nadam se da ih neće biti puno. Igramo protiv momčadi koje također nastupaju u europskim natjecanjima i kvalifikacijama.

U ovom dijelu sezone vrlo je teško dogovoriti utakmice. Krajem lipnja nitko zapravo još ne igra prijateljske utakmice. Svi počinju pripreme, ali još nisu u fazi prijateljskih utakmica. Odabrali smo suparnike konkurentne u Europi, da vidimo kako izgledamo protiv njih. Celje je bilo vrlo uspješno u Konferencijskoj ligi. LNZ Cherkasy iz Ukrajine fizički je jaka momčad. Jako puno trče, pa će nam to biti dobar izazov. Zadovoljan sam suparnicima koje smo uspjeli dogovoriti u ovom razdoblju.

Neki su igrači otišli, stigla su mlada lica. Što možemo očekivati od Hajduka?

Bit će nekoliko promjena. U idealnom svijetu bilo bi oko osam novih dolazaka. Do kraja prijelaznog roka, dakle do kraja kolovoza. Ideja je u ovom prijelaznom roku dovesti kvalitetu. Dugoročna je ideja dovoditi mlade, perspektivne i gladne igrače. Igrače koji žele izgraditi svoje ime, a pritom pomoći i nama. To je dio tranzicijske faze kroz koju prolazimo. To je povezano i s financijskim rezovima i smanjenjem troška plaća u momčadi.

Navijače i javnost sigurno zanima situacija oko Marka Livaje, kojem ostaje godina dana ugovora. Ima li novosti ili mogućnosti produljenja ugovora?

U ovom trenutku Marko je i dalje s nama. Ima ugovor do lipnja 2027. To je trenutačna situacija. Ne razgovaramo o produljenju. Prije svega moramo izgraditi novu momčad. Kad to završimo, sjest ćemo za stol i razgovarati o budućnosti sa svim igračima.

Klub je objavio da Ante Rebić ne nastavlja suradnju. Kakvo je vaše mišljenje i kako gledate na tu situaciju?

Situacija je jednostavna. Ponudili smo Anti produljenje, ali on je odlučio ne produljiti ugovor. Nije se radilo o financijama. To nije bio problem. Postojali su neki drugi faktori koji su utjecali na odluku. Ali to je njegov izbor i moramo ga prihvatiti.

Govori se o interesu za Hrgovića, Pukštasa, Durdova i Skoku. Možemo li doznati nešto više?

Postoji interes za neke naše igrače, drago mi je, jer to dokazuje da dobro radimo u klubu. Postoje otvoreni pregovori, ali to ne mogu komentirati. Kad nešto završimo, javnost će biti obaviještena o ishodu.

Doveli ste dvojicu mladih igrača, došli su Brruti i Šutalo. Je li to smjer koji možemo očekivati i ubuduće?

Kao što sam rekao, to je dugoročni smjer. Mislim da nam trebaju gladni igrači koji su još na početku karijere. Ali, naravno, s kvalitetom. Ovaj prijelazni rok mora biti mješavina, jer trebamo kvalitetu i mnogo novih igrača. Ne mogu obećati da će baš svi biti mladi, jer se to neće dogoditi. Kvaliteta je ključna u ovom prijelaznom roku. A dugoročno, da. I to je dio tranzicijske faze kroz koju prolazimo. Smatram da je to najbolje rješenje za nas.

Jeste li pokrenuli procese u klubu? I u vašem sektoru, ali i u akademiji i skautingu?

Da, dosta toga. U skautingu smo spojili dva odjela, odjel za podatke (data odjel) i odjel za skauting. Sada rade kao jedan. Uveli smo profile igrača, jer mijenjamo profile koje želimo u momčadi. Sada skautski odjel točno zna što treba tražiti. To im sada nije lagan zadatak,jer smo, recimo to tako, financijski ograničeni. Tražimo slobodne igrače ili one koje možemo dovesti na posudbu. Ali i igrače koji se uklapaju u taj vrlo specifičan profil.

Posao je vrlo težak i prilično intenzivan za naš skauting, ali vjerujem da će uspjeti. Što se tiče drugih odjela, u akademiji uvodimo novi odjel. Zvat će se Odjel za individualni razvoj i bit će usmjeren na najtalentiranije igrače. Bit će to skupina od 16 do 20 igrača, kojima ćemo se individualno posebno baviti. Radit ćemo na tehničkim, taktičkim i fizičkim aspektima igre. Ideja tog odjela jest ubrzati prijelaz iz juniorskog u seniorski nogomet. To je jedna stvar. Druga je da smo uveli novu funkciju, za osobu koja će voditi sve detalje i brinuti se o igračima na posudbama. Ta će osoba biti odgovorna za sve naše igrače na posudbi i dvojno registrirane igrače.

Tako ćemo moći pratiti njihov razvoj, jer za njih stvaramo razvojni put. On uključuje određene pokazatelje koje moraju dosegnuti. Moramo pratiti idu li u tom smjeru i prema potrebi prilagoditi njihove puteve. To su tri glavne stvari koje sada uvodimo. Nadam se da će nam pomoći bolje upravljati razvojem mladih igrača. Da postanu bolji nogometaši za prvu momčad i da im prijelaz bude brži.

Hajdukov cilj? Čime biste bili zadovoljni, a što bi bilo potpuno neprihvatljivo?

S obzirom na tranzicijsku fazu i financijsko restrukturiranje kluba… Za mene bi uspjeh bio izgraditi momčad koja će ostati konkurentna. Moramo biti konkurentni u Hrvatskom kupu i ligi. Moramo biti konkurentni u prvenstvu i dati sve od sebe za Europu.

Cilj je dosegnuti grupnu fazu europskog natjecanja. To će biti cilj za sljedeću sezonu. A što bi za mene bilo neprihvatljivo? Manjak duha, borbe i gladi u momčadi. To bi bilo neprihvatljivo