VIDEO / Obrana sezone u Bremenu, Werder u 10 minuta preokrenuo protiv Wolfsburga!

Obrana sezone u Bremenu, Werder u 10 minuta preokrenuo protiv Wolfsburga!

Bundesliga 7. stu 202522:38 0 komentara

Nogometaši Werdera preokretom u završnici susreta svladali su na svom terenu Wolfsburg sa 2-1 u prvom susretu 10. kola njemačkog prvenstva.

Svandberg (28) je doveo Wolfsburg u prednost, ali su Stage (83) i Mbangula (90+4) pred kraj susreta osigurali pobjedu Werderu.

Valja istaknuti i strašnu obranu vratara Wolfsburga Kamila Grabare koja će sigurno konkurirati za obranu sezone u Bundesligi, ali mala je to utjeha za Poljaka nakon poraza.

Lovro Majer nije konkurirao za nastup u momčadi Wolfsburga.

Werder je sada sedmi na ljestvici sa 15 bodova, dok je Wolfsburg 12. s osam.

Vodi Bayern s maksimalnih 27 bodova.

