Biuk upisao prvu asistenciju u Segundi nakon točno tri mjeseca

Foto: Real Valladolid

Real Valladolid, čiji su članovi Stanko Jurić i Stipe Biuk, slavio je na gostovanju kod Huesce s visokih 4:1, a ulogu u jednom od pogodaka imao je i Biuk.

Nakon prvog poluvremena Valladolid je vodio s 2:0 golovima Chukija i Petera Frederica. Biuk je nakon mjesec dana prvi put igrao u prvoj postavi i to je opravdao u drugom dijelu kad je Fredericu asistirao za 3:0. Bila mu je to prva asistencija nakon šestog rujna i utakmice protiv Zaragoze.

Do kraja susreta je Huesca smanjila na 3:1 golom Samuela Ntamacka da bi u 76. minuti Amath Ndiaye zabio za konačnih 4:1 Valladolida.

Biuk je igrao do 75. minuta dok je Stanko Jurić na travnjaku proveo cijeli susret. Ovom pobjedom je Valladolid došao do sedmog mjesta te su jedan bod udaljeni od doigravanja za La Ligu.