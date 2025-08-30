Njemačka do ‘stotke’ protiv nemoćne Litve

Njemački košarkaši su u subotu u utakmici trećeg kola Europskog prvenstva u skupini B sa 107:88 (32:20, 23:27, 28:25, 24:16) nadigrali Litvu.

Njemačku su do pobjede predvodili Dennis Schroeder sa 26 poena i Franz Wagner koji je dodao 24, dok su u litavskim redovima najbolji bili Rokas Jokubaitis sa 20 i Jonas Valanciunas sa 14 poena.

Njemačka je prva sa šest bodova i omjerom pobjeda i poraza 3:0 u skupini B i osigurala je plasman u osminu finala EP-a, dok je Litva druga s dvije pobjede i jednim porazom i pet bodova. Njemačka sljedeću utakmicu igra protiv Velike Britanije, a Litva protiv Finske.

