Simon otkrio što smatra glavnim razlogom neuspjeha Srbije: ‘Jokić je najbolji, ali…’

AP Photo/Michael Conroy via Guliver Images

Košarkaška reprezentacija Srbije završila je ovogodišnji Eurobasket u osmini finala gdje ih je s 92:86 zaustavila Finska.

Neočekivano rano ispadanje Srbije komentirao je Krunoslav Simon, nekadašnji hrvatski reprezentativac i sadašnji sportski direktor Hrvatskog košarkaškog saveza.

“Srbiju treba gledati kroz splet okolnosti. Po imenima i sa zdravim Bogdanom Bogdanovićem, Srbija je bila prvi favorit. Kada dođu teške situacije, uvijek moraš imati beka koji ima loptu u rukama i donosi odluke. Srbiji je jako falio Bogdan. Igrači iz drugog plana nisu uspjeli uskočiti u njegove cipele i tu je najviše izgubljeno”, rekao je Simon za podcast Košarkaški sladokusci.

Simon naglašava kako je Srbija imala najboljeg centra na svijetu, ali to jednostavno nije bilo dovoljno.

“Nikola Jokić je najbolji igrač općenito za mene, ali on je centar koji igra protiv dva ili tri igrača. Podredio se ekipi, no falio mu je bek koji će preuzeti odgovornost. Bogdan je to nebrojeno puta pokazao u prošlosti i baš je njegov izostanak glavni razlog što Srbija nije bila u borbi za medalju“, zaključio je Simon.