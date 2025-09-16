Izbornik Njemačke i dalje nije dobro, Mumbru hospitaliziran i čeka ga operacija

Podijeli :

Wunderl via Guliver Image

Njemački izbornik Alex Mumbru nije mogao voditi svoju reprezentaciju do njihovog drugog naslova europskog prvaka u povijesti zemlje zbog zdravstvenih razloga, te je tu ulogu prepustio pomoćniku Alanu Ibrahimagiću.

Mumbru je bio fizički prisutan u Rigi, ali je propustio grupnu fazu u Helsinkiju zbog pankreatitisa. Međutim, 46-godišnjak se nije oporavio i nije mogao slaviti sa svojim igračima.



Stanje izbornika Njemačke, piše Mundo Deportivo, nije se poboljšalo te je Mumbru otputovao u rodnu Barcelonu. Tamo su liječnici utvrdili da je čudo što je preživio aktivnosti u Rigi te je ponovno hospitaliziran.

Mumbrua čeka odmor, barem dva tjedna, a zatim će se provesti operacija u kojoj će mu se ukloniti žučni mjehur kako bi se izbjegli daljnji rizici, pišu Španjolci.

Mumbru je izgubio čak sedam kilograma otkako je počeo patiti od svog zdravstvenog stanja, i nema sumnje da će mu trebati dugo vremena da se potpuno oporavi.