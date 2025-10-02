Bogdanović: Da se nisam ozlijedio, Srbija bi osvojila zlato

Podijeli :

xMNxPressxPhotox via Guliver

Bogdan Bogdanović se vraća treninzima, mediji u Americi izvještavaju da "izgleda dobro", ali da iako nosi ortozu preko cijele noge, čini se da će biti potpuno spreman za početak NBA sezone. A Bogdan još uvijek razmišlja o Eurobasketu.

“U početku sam bio uplašen, kao što bi bio svatko. Nikad ne možete biti sigurni s djelomičnom rupturom tetive. Obično je potrebno četiri do šest tjedana za oporavak. A ja sam u petom tjednu. Sada se osjećam dobro i radim s momčadi. Pokušavam pratiti sve, od trčanja do igre”, rekao je Bogdanović.

Na pitanje kada misli da će biti potpuno spreman, Bogdanović nije dao konkretan odgovor:

“Teško je reći, uvijek težim biti bolji, ali osjećam puno samopouzdanja, da. Ovo nije neobična ozljeda, jednostavno se dogodi i ne možete ništa učiniti po tom pitanju. Nisam radio nikakve nagle pokrete niti sam bio preopterećen.

Prošle sezone sam bio uglavnom zdrav, sve ozljede su bile lakše. Ali prvo sam se jednostavno morao nositi s tim, a onda sam počeo s pripremama za reprezentaciju. Bio sam spreman, u odličnoj formi. Nažalost, dogodilo se što se dogodilo. Bilo mi je izuzetno teško napustiti momčad. Za kapetana je to nevjerojatno teška odluka.

Ali imam odličan odnos sa svima u reprezentaciji, shvatili su da se sezona bliži, znali su da nema dovoljno vremena i dopustili su mi da odem. Tako sam došao ovdje. Ne želim propustiti utakmice tijekom sezone.

Ostaje žal što sam morao napustiti momčad. Volio bih da sam se vratio potpuno spreman, sa svom energijom koju sam imao i s ostvarenim ciljem. Još uvijek vjerujem da bismo, da nisam bio ozlijeđen, imali veliku priliku osvojiti zlato. Ali nije bilo tako. Gotovo je i sada sam potpuno usredotočen na ono što slijedi“, zaključio je Bogdanović.