Zrinka Ljutić za SK: ‘Nadam se da će se Sljeme vratiti, ljudi ponovno dolaze na utrke’

Zrinka Ljutić nije dobro krenula u slalomu, ali ovaj vikend ima dobru priliku za popravak. Slalomska i veleslalomska utrka na rasporedu su u subotu i nedjelju u austrijskom Semmeringu gdje je Zrinka ostvarila svoje prve bodove i prvu pobjedu u Svjetskom kupu. Naši kolege sa slovenskog Sport Kluba uhvatili su najbolju hrvatsku skijašicu u Semmeringu gdje Zrinka i trenira.

“Ja sam tu kao doma. Tu sam uvijek kao mala vozila utrke i trenirala i lijepe uspomene me vežu. Prve bodove sam tu uzela u Svjetskom kupu i pobijedila sam tu. Mir je tu, jako lijepa staza i možemo se zatvoriti i odraditi dobar trening.”

Nedostaje ti Sljeme?

“Fali Sljeme, ali što je tu je. Nadam se da će se vratiti utrka za koju godinu.”

Kako si zadovoljna sezonom?

“U slalomu definitivno nisam zadovoljna, ali što je tu je. Veleslalom je super i konstantna sam i imam dobre vožnje, ali rekla bih da se neke stvari moraju popraviti u tehnici i u glavi. Dok to ne stavim u normalu, trebat će mi još neko vrijeme. Ne sekiram se.”

Odlično se nosiš s pritiskom “nove Janice”, to te ne opterećuje?

“Nije lako. Dosta me opterećuje. Vidim da imam svoj put i da sam skroz drugačija i što prije to prihvatim će mi biti lakše. Isto kao i s ova tri ispadanja. Naučila sam neke stvari i idem dalje.”

Koliko ti znači što možeš tu trenirati?

“Puno mi znači jer nemamo puno u sezoni vremena i dobrih uvjeta da možemo kvalitetno nešto probati, testirati ili trenirati. Sad tu već tri dana treniramo prije utrke. To mi je dobro za samopouzdanje, bit će mi lakše na utrci.”

Kako ćeš provesti blagdane?

“Idemo kući dva dana za Božić. Svi se skupimo, odmorimo i napunimo baterije.”

Olimpijske igre?

“Iskreno, Olimpijske igre su predaleko da o tome razmušljam. Imam puno toga za popraviti u slalomu. Ima vremena do tada i vidjet ćemo.”

Kakav je tvoj status u Hrvatskoj kao sportašica?

“Vidim da ljudi dosta prate skijanje. Ne znam što da kažem. Nismo dugo imali nekoga dobroga u skijanju da je pobijeđivao nakon Zube (Zubčića) i Globus nismo imali jako dugo. Drago je ljudima, počeli su ponovno dolaziti na utrke.”

Što ti znači RedBull?

“Imaju veliku bazu sportaša tako da puno znaju i ako sportaš ima neki problem i pomognu, bilo da je riječ o skijanju, kondiciji, o zdravlju. Imaju dobru logistiku, mogu dobar trening složit i dobra su obitelj, podrška su.”