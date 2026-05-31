Talijani: Ostanak Modrića u Milanu ili romantičan povratak u Dinamo? Zanimljiv je i scenarij koji bi ga vratio u Real

Sudbina Luke Modrića u Milanu je neizvjesna.

Kad je riječ o sudbini Luke Modrića. talijanska La Gazzetta dello Sport je izašla sa zanimljivim tekstom prema kojemu bi hrvatski nogometaš mogao ostati na San Siru, ili se vratiti u Dinamo ili Real Madrid.

Luka je počeo razmatrati svoje opcije i odluku bi najradije donio prije početka Svjetskog prvenstva kako bi se mogao u potpunosti posvetiti obvezama u hrvatskoj reprezentaciji.

Opcije su, u svakom slučaju, otprilike iste kao i do sada. Mogući ostanak u Milanu (u ovom trenutku slabije razmatrana opcija), romantičan povratak u Dinamo Zagreb kod njegovog idola Bobana, završetak igračke karijere i, u tom posljednjem slučaju, posebno zanimljiv scenarij koji bi ga vratio u Real u stručni stožer Mourinha. Koji, usput rečeno, upravo traži osobu njegovog profila na koju bi se mogao osloniti.

O mogućem povratku među Kraljeve već se neko vrijeme govori – čak i dok se činilo da je Milan siguran putnik u Ligu prvaka – ali tada se to zamišljalo u igračkoj ulozi.

Modriću bi svakako bilo lakše donijeti odluku kada bi znao kako će izgledati Milan u sezoni 2026./27., no u sjedištu kluba trenutno vlada potpuna neizvjesnost.

Zlatan Ibrahimović aktivan je iza kulisa, obavlja pozive i sastanke dok čeka popunjavanje ostalih rukovodećih pozicija, a u međuvremenu pokušava uvjeriti Modrića na ostanak. Slično kao što je Massimiliano Allegri prije godinu dana bio ključan u nagovaranju vratara Maignana da ostane, sada Zlatan koristi dva glavna argumenta kako bi zadržao Luku.