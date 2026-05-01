Uhićen je Vedran Pavlek

Podijeli :

GEPA pictures Matic Klansek via Guliver Images

Bivši čelnik Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek uhićen je u Kazahstanu, što je potvrdio ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.

Na zahtjev USKOK-a, u suradnji s MUP-om, Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije dostavilo je kazahstanskim vlastima svu potrebnu dokumentaciju za izručenje Vedrana Pavleka, koji je potom i priveden u Kazahstanu, izjavio je Habijan za Hinu.

„Očekujemo da će, nakon što nadležna tijela Kazahstana provedu postupak u skladu sa svojim zakonima, Vedran Pavlek u najkraćem roku biti izručen Hrvatskoj. Sve institucije koordinirano surađuju s kazahstanskim vlastima u skladu s uobičajenim procedurama u ovakvim slučajevima“, dodao je Habijan.

Pavlek je bio u bijegu od kraja ožujka, kada je protiv njega raspisana Interpolova tjeralica zbog sumnje da je iz Hrvatskog skijaškog saveza izvukao gotovo 30 milijuna eura.

Osim Pavleka, istražni zatvor određen je i bivšem glavnom tajniku HSS-a Damiru Raosu, direktorici računovodstvene tvrtke Boženi Meić Hrvoj, slovačkoj državljanki Martini Strezenicki te Georgu Mauseru, austrijskom i lihtenštajnskom državljaninu nedostupnom hrvatskom pravosuđu.

USKOK je ranije priopćio da nije tražio pritvor za bivšeg glasnogovornika HSS-a Nenada Erora, koji je nakon ispitivanja pušten da se brani sa slobode.

Prema navodima tužiteljstva i policije, osumnjičena skupina tereti se za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz Saveza, pri čemu je oko trećine tog iznosa završilo na Pavlekovim inozemnim računima. Istražitelji su od kolovoza prošle godine provjeravali poslovanje HSS-a, a nakon sumnji na ozbiljne nepravilnosti dobiven je nalog za tajno praćenje i prisluškivanje Pavleka, tadašnjeg direktora alpskih reprezentacija, kao i ostalih osumnjičenih.

Među dokazima u istrazi nalaze se i tajno snimljeni razgovori koji, prema dostupnim informacijama, sadrže detaljne dogovore o izvlačenju novca preko različitih tvrtki, plaćanju luksuznih dobara, hotela i estetskih zahvata gotovinom te izbjegavanju poreza. Novac se, navodno, prenosio preko granice u gotovini.

S obzirom na to da su izvidi trajali još od prošle godine i da su osumnjičeni bili pod nadzorom, dodatno se rasvjetljava i slučaj zaustavljanja Nenada Erora na granici s više od sto tisuća eura gotovine. U svojoj obrani Eror je opisao način isplata u HSS-u, ističući da su on i Damir Raos postupali prema Pavlekovim uputama.

Prema USKOK-ovim nalazima, Pavlek je još 2014. uspostavio ovu kriminalnu mrežu te zajedno s Raosom i Erorom upravljao raspodjelom nezakonito pribavljenog novca. Sumnja se i da je Eror iz inozemstva u Hrvatsku prenio gotovo 11 milijuna eura u gotovini.