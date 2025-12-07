Ljutić dobrom drugom vožnjom stigla do novog Top 10 plasmana u Tremblantu!

Podijeli :

AP Photo/Robert F. Bukaty via Guliver

Zrinka Ljutić zauzela je mjesto u drugom veleslalomu u kanadskom Tremblantu.

Nakon što je prvom vožnjom zauzela 14. mjesto, Ljutić je dobrom drugom vožnjom popravila plasman.

U drugom je veleslalomu u Tremblantu Ljutić završila sedma. Slavila je Julia Scheib, druga je bila Sara Hector (+0.57), a treća Alice Robinson (+0.78).

Podsjetimo, najbolja hrvatska skijašica u subotnjem je veleslalomu u Tremblantu bila druga i stigla do svog desetog postolja karijere.