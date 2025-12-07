Ljutić dobrom drugom vožnjom stigla do novog Top 10 plasmana u Tremblantu!

Zrinka Ljutić zauzela je mjesto u drugom veleslalomu u kanadskom Tremblantu.
Nakon što je prvom vožnjom zauzela 14. mjesto, Ljutić je dobrom drugom vožnjom popravila plasman.
U drugom je veleslalomu u Tremblantu Ljutić završila sedma. Slavila je Julia Scheib, druga je bila Sara Hector (+0.57), a treća Alice Robinson (+0.78).
Podsjetimo, najbolja hrvatska skijašica u subotnjem je veleslalomu u Tremblantu bila druga i stigla do svog desetog postolja karijere.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!