Dragan Primorac kandidirat će se za predsjednika HOO-a

Anto Nobilo kojeg je Primorac naslijedio na mjestu predsjednika taekwondo saveza je u četvrtak već lobirao za njega na sastanku s predstavnicima neolimpijskih sportova. Nobilo je i potvrdio kandidaturu.
Dugogodišnji suradnik Dragana Primorca i odvjetnik Anto Nobilo, potvrdio je to za 24sata.
Svoju kandidaturu je već najavio i Josip Varvodić, predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza i kardiokirurg iz KB Dubrava.
Primorac se nije javio za komentar, ali u odgovoru koji je dao u četvrtak, već se dalo naslutiti da kreće u utrku za nasljednika Zlatka Mateše koji je podnio ostavku.
Primorac je bio i nezavisni predsjednički kandidat HDZ-a, ali je glatko izgubio od Zorana Milanovića u drugom krugu izbora prošle godine.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!