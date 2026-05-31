Pojavila se priča da Livaja ima ponudu iz Serie A, ali navijači Hajduka (zasad) mogu odahnuti

Robert Matić / Hajduk.hr

Posljednjeg dana mjeseca svibnja pojavila se priča kako Marko Livaja ima ponudu iz Serie A i da bi mogao ovog ljeta napustiti Hajduk. No, realnost je nešto drukčija...

Hajdukov navijački puk poprilično se uskomešao u nedjelju nakon objave informacije da je novi talijanski prvoligaš Venezia jako zainteresirana za Marka Livaju i da će kapetan Hajduka ovog ljeta napustiti Poljud.

Budući da Livaja ulazi u posljednju godinu ugovora, a njegov odnos s trenerom Gonzalom Garcijom daleko je od idealnog, nije isključeno da ovog ljeta zaista promijeni sredinu. Teoretski, time bi se klub, u želji za sveopćom štednjom, riješi njegova “teretnog” ugovora, međutim Hajduk u ovom trenutku nije primio nikakvu službenu ponudu od Venezije te ta priča za sada ostaje samo na razini špekulacije.

Prema dostupnim informacijama, Livaji se baš i ne ide iz Hajduka i Splita, što je svakako bitna stavka u pregovorima oko novog ugovora. No, isto tako, dok najbolji igrač “Bijelih” ne potpiše novi ugovor logično je da će među navijačima vladati određeni nemir.

Za sada, međutim, Livaja je posvećen samo Hajduku i pripremama za novu sezonu, tako stvari stoje u ovom trenutku.