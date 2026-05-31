Desetkovana Srbija doživjela debakl protiv afričkog predstavnika na Mundijalu

Luis Loureiro via Guliver Images

Nogometna reprezentacija Srbije doživjela je debakl u prijateljskoj utakmici protiv Zelenortske Republike, izgubila je čak 3:0.

U desetkovanom sastavu Srbija je krahirala u Lisabonu i upisala težak poraz protiv momčadi koja će u lipnju debitirati na Svjetskom prvenstvu.

Zelenortska Republika povela je u 11. minuti golom veznjaka ruskog Krasnodara Kevina Leninija. Srpski izbornik Veljko Paunović, nezadovoljan igrom u prvom dijelu, na odmoru je napravio četiri zamjene, ali uzalud.

Afrički predstavnik u nastavku je otišao na 3:0 golovima igrača Puškaš Akademije Larosa Duartea (59.) i ruskog Akrona Benchimola (63.). Srbija je nakon toga napravila još pet zamjena, ali nije uspjela zabiti niti počasni pogodak.

Srbija u ponedjeljak leti za Meksiko gdje će odigrati dvoboj s domaćinom u Toluci, a 6. lipnja svi reprezentativci kreću na odmor.

Srbija je u ovoj akciji oslabljena pa se stožer okrenuo mlađim snagama. Neslužbeno, problem je u nezadovoljstvu među igračima zbog navodno neisplaćenih premija za ostanak u Ligi nacija, premda je ta priča ovog proljeća zaključena objašnjenjem iz vrha Nogometnog saveza Srbije da nisu bile ni predviđene premije za ostanak u A diviziji.