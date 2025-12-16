I Ljutić i Popović bez druge vožnje u Courchevelu, izletjele su sa staze

Podijeli :

AP Photo/Pier Marco Tacca via Guliver

Aktualna osvajačica slalomskog Kristalnog globusa Zrinka Ljutić treću utrku zaredom ostala je bez bodova u ovoj disciplini u novoj sezoni Svjetskog kupa, jer u francuskom Courchevelu nije došla do cilja prve vožnje.

Takav negativan niz 21-godišnja Zagrepčanka nije imala dvije godine, kad je baš odustajanjem u drugoj vožnji u Courchevelu započela niz od četiri slalomske utrke u kojima je ostala bez plasmana. Prošle sezone je ovo francusko skijalište bilo sretno za Zrinku, jer je u njemu ostvarila svoju treću, ujedno i posljednju pobjedu u Svjetskom kupu.

Snovi o ponavljanju tog scenarija rasplinuli su se nakon brojnih pogrešaka koje je napravila, a odustala je nakon trećeg prolaznog vremena.

Nažalost, frustraciju je u Francuskoj doživjela i Leona Popović, koja nije uspjela doći ni do drugog prolaza, jer je dvoja vrata prije izgubila ravnotežu i morala odustati.

Od prvih 30 skijašica na startnoj listi do cilja nije stiglo njih šest, a čak tri od njih je iz elitne skupine sedam najboljih. Osim Zrinke Ljutić, odustale su i Albanka Lara Colturi, drugoplasirana u redoslijedu slalomašica, te Austrijanka Katharina Liensberger.

Uvjerljivo najbolja u prvoj vožnji četvrtog slaloma nove sezone bila je pobjednica prva tri natjecanja u ovoj disciplini, Amerikanka Mikaela Shiffrin, koja je jedina za manje od 50 sekundi (49.77) svladala stazu “Stade E. Allais” i tako napravila veliki korak ka 105. pobjedi u Svjetskom kupu i 68. u slalomu.

Švicarka Camille Rast jedina je uspjela ostati unutar jedne sekunde zaostatka (+0.86) za Shiffrin. Već trećeplasirana Njemica Lena Duerr zaostaje više od jedne sekunde (+1.16), a još njih pet je uspjelo doći do cilja sa zaostatkom manjim od dvije sekunde za sjajnom 30-godišnjom Amerikankom.

Druga vožnja je na programu od 20.45 sati.