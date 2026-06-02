Policija je potvrdila: Uhićen je Marko Martinjak

Hrvatski boksač bez rukavica Marko Martinjak upleten je u teški incident koji se dogodio na zagrebačkom malonogometnom turniru Goat League.

Nakon kratkog verbalnog sukoba Martinjak je prišao suparničkom igraču Tomislavu Mrkonjiću i nokautirao ga udarcem glavom. Mrkonjić je odmah srušen na travnjak držeći se za lice, no tu nije sve završilo, dok je igrač ležao na tlu, Martinjak ga je namjerno pogodio loptom u leđa.

Susret je istog trenutka prekinut, a sve se moglo vidjeti i u izravnom prijenosu na YouTubeu, iako je snimka kasnije izbrisana. Mrkonjiću je od udarca navodno pukla arkada.

Nakon svega Martinjak se oglasio i ispričao.

“Evo da odgovorim. Čovjek je konstantno provocirao moje igrače, te u jednom trenutku utakmice su svi njegovi suigrači istrčali na teren protiv jednog našeg igrača koji je ujedno moj kum. Kada sam se ja počeo derati da šta glume, dotični mi se doslovno unio u lice, spominjao majku i rekao da sam pi*ka, na što sam nažalost vruće glave, reagirao tako kako jesam. Čovjek je dobro, poslije smo se i jedan drugome ispričali, on za uvrede, ja za udarac glavom. Moja je greška što sam to napravio, nisam smio. Cijeli turnir konstantno se radilo protiv moje momčadi, iako smo vidno deklasirali sve ostale svaku tekmu.”

Policija je sad objavila da je Martinjak uhićen.

“U nedjelju 31. svibnja oko 21.30 sati na Peščenici, na igralištu u Ulici Hermana Bužana, tijekom sportskog susreta, 36-godišnjak je glavom u glavu udario 32-godišnjaka. Liječnička pomoć 32-godišnjaku je pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen. Osumnjičeni 36-godišnjak je uhićen te je nad njim u tijeku kriminalističko istraživanje”, objavila je zagrebačka policija.