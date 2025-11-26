Skromna ceremonija paljenja baklje za Zimske olimpijske igre

Olimpijska baklja Zimskih olimpijskih igara Milano-Cortina 2026. upaljena je u srijedu na zatvorenoj i manjoj ceremoniji u drevnoj Olimpiji zbog vremenskih nepogoda u Grčkoj.

Tradicionalna ceremonija, koja se obično održava na stadionu gdje su Igre rođene u antičkoj Grčkoj , a na kojoj glumice kao svećenice pale plamen od sunčevih zraka pomoću paraboličnog zrcala, otkazana je unaprijed zbog upozorenja na obilnu kišu.

Umjesto toga, dok je vani sjalo sunce, unutar Olimpijskog muzeja organizirana je skromna svečanost s video snimkom koja prikazuje paljenje plamena tijekom probe u ponedjeljak na drevnom stadionu, prije nego što je plamen unesen u muzej.

Nakon tjedan dana boravka u Grčkoj, plamen će biti predan u Ateni talijanskim organizatorima Igara 4. prosinca prije nego što otputuje u Italiju na početak višemjesečne štafete po zemlji.