Nakon vaterpolista, vaterpolistice otvorile EP: Uvjerljiv poraz od Talijanki

Podijeli :

Damir Krajac CROPIX via Guliver

Hrvatske vaterpolistice poražene su u prvoj utakmici EURA u portugalskome Funchalu od Italije s 12-24 (4-7, 3-6, 3-6, 2-5)

Hrvatice su upisale očekivani poraz od puno jačih Talijanki, ali raduje čak 12 postignutih golova.

Kod Hrvatske je Iva Rožić zabila četiri gola, a Jelena Butić i Neli Janković postigle pod tri, dok je Agnese Cocchiere (5) predvodila Talijanke.

Kasnije u ovoj skupini C igraju Srbija i Turska, a sljedeći susret Hrvatska igra sa Turskom u utorak u 19.45 sati.