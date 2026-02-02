Hrvatske vaterpolistice u utorak igraju za najveći uspjeh u povijesti

Podijeli :

Foto: Hrvatski vaterpolo savez

Hrvatska ženska vaterpolska reprezentacija će u utorak (14 sati) igrati prvu od dvije utakmice za plasman od 5. do 8. mjesta na Europskom prvenstvu u portugalskom Funchalu, a već pobjeda protiv Izraela bi hrvatskim vaterpolisticama donio najbolji plasman na velikim natjecanjima.

Dosadašnji najbolji plasman na europskim prvenstvima bilo je osmo mjesto, koje su naše vaterpolistice osvajale na posljednja dva turnira (2022. i 2024.) te prije 16 godina u debitantskom nastupu.

Izbornica Mia Šimunić vjeruje da ova generacija može napraviti povijesni iskorak.

“Ovog puta imamo zaista sjajne cure koje igraju lijep vaterpolo, a što su pokazale u svom dosadašnjim ogledima. Pobjednik ove utakmice će osigurati najmanje šesto mjesto, što bi nama bilo fantastično”, izjavila je Šimunić uoči dvoboja s Izraelkama, za koje ima samo riječi hvale.

“Ono što je naša vrlina i kvaliteta je posloženost, red i mir u bazenu. Točno se zna tko, što, kada i zašto radi te bi u tom pogledu nama dala malenu prednost u odnosu na Izrael. No, Izraelke doista igraju jako dobar, kvalitetan, agresivan vaterpolo.”

Najbolja hrvatska vaterpolistica u 2025. Iva Rožić je i na turniru u Funchalu među najboljima u našoj reprezentaciji, a na predstojeći dvoboj gleda s optimizmom.

“Ulazimo u utakmicu s velikim samopouzdanjem. Iza nas su tri velike, važne pobjede. Mislim da je Izrael pravi suparnik za nas, samo trebamo ostati hladne glave i boriti se do kraja. Našu prednost bi svela na motiviranost te što svaka igrača može uskočiti u bazen i odigrati ‘pravu’ utakmicu. To smo dokazali u dosadašnjem dijelu natjecanja. Mislim da smo spremne Najveća će nam prednost biti ako odigramo dugačke napade, a u obrani ne odstupimo od dogovorenog”, rekla je Rožić koja je sa 17 golova na diobi trećeg mjesta među najefikasnijim igračima ovog Europskog prvenstva.

Najmlađa članica reprezentacije, 16-godišnja Neli Janković, zagovara odlučan pristup od samog početka dvoboja.

“Moramo krenuti jako od prve minute. Moramo biti jake i čvrste u obrani, a agresivne u napadu. Ne smijemo padati niti ispuštati razliku koju ćemo steći kroz utakmicu. Činjenica da se borimo za najviši dosadašnji plasman Hrvatske nam je sigurno samo dodatna motivacija. Mislim da smo spremne za taj uspjeh, da imamo tu kvalitetu. Vjerujem u nas i našu dobru igru”, poručila je igračica koja je dosadašnjim uspjesima doprinijela s 11 pogodaka.

Izraelke su u prvoj fazi natjecanja pobijedile Švicarke (24:9) i reprezentaciju Velike Britanije (11:6), a izgubile od aktualnih europskih prvakinja, reprezentacije Nizozemske (6-23). U drugom su dijelu natjecanja doživjele još dva poraza od reprezentacija koje pripadaju gornjem kvalitativnom razredu, Španjolske (7:23) i Mađarske (6:22). Predvodi ih Alma Yacobi koja je do sada postigla 14 golova.

Hrvatskim i izraelskim vaterpolisticama će ovo biti četvrti susret na europskim prvenstvima. Izraelke su u dva navrata bile uspješnije, a jedna je utakmica završila neodlučenim ishodom, dok je to još bilo dopušteno pravilima.