Talijan s 23 godine do treće ATP titule u karijeri

AP Photo/Eduardo Verdugo via Guliver

Talijan Flavio Cobolli (ATP-20.) osvojio je naslov na teniskom ATP turniru u Acalpulcu.

Cobolli je u finalu pobijedio Amerikanca Francesa Tiafoea (ATP-28.) sa 7:6(7:4), 6:4.

Cobolli, koji je u finalu slavio nakon dva sata i devet minuta, osvojio je s 23 godine svoj treći naslov u karijeri nakon što je slavio 2025. u Hamburgu i Bukureštu.

