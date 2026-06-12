Prije dvije godine bio je na korak od TOP 100, a sada je izgubio od 1876. igrača svijeta

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Foto: Hrvatski teniski savez / Frane Hrabrov

Hrvatski tenisač Duje Ajduković je prije nešto manje od dvije godine imao priliku ostvariti najveći uspjeh karijere. U polufinalu ATP 250 turnira u Bastadu igrao je protiv legendarnog Rafaela Nadala te je imao set i break prednosti. Da je to Splićanin sačuvao i ostvario pobjedu, plasirao bi se u svoje prvo ATP finale te bi izborio TOP 100 prvi put u karijeri.

Međutim, Nadal je u svojoj posljednjoj sezoni na Touru ipak preokrenuo meč protiv Ajdukovića i izborio finale gdje je na koncu izgubio od Nuna Borgesa. Taj poraz ostavio je trag na Ajdukoviću koji nakon te sezone ipak nije uspijevao pronaći svoj najbolji tenis.

Padao je na ATP ljestvici te je sada 289. tenisač svijeta. Nije tu kraj problema za Ajdukovića koji je u petak u drugom kolu ITF 25k turnira u Kiseljaku izgubio od domaćeg tenisača Ivana Biletića.

Ne bi to bio toliki problem da 19-godišnji Biletić nije 1876. na ATP ljestvici. Osim toga, Biletić je na turnir u Kiseljak stigao s tri uzastopna poraza u prvim kolima turnira, a u prvom kolu Kiseljaka je s 2-1 u setovima Nemanje Maleševića.

Ajduković je trebao nakon ovog turnira nastupiti u Samoboru, no taj turnir je otkazao te će sljedeći put na teniskim terenima biti na Challengeru u rumunjskom Targu Muresu.